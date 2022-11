Lancio di uova contro re Carlo e Camilla: arrestato un 23enne

Un uomo è stato arrestato per avere lanciato tre uova in direzione di re Carlo III d’Inghilterra e della regina consorte Camilla in una strada di York. I sovrani stavano stringendo le mani dei cittadini affluiti a salutarli, quando l’uomo ha lanciato le uova contro di loro mancandoli di poco mentre gridava: «Questo Paese è stato costruito con il sangue degli schiavi».