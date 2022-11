Il grattacielo cinese di 26 piani pronto a macellare 1 milione di maiali l'anno

Nella periferia meridionale di Ezhou, una città nella provincia di Hubei, nella Cina centrale, un gigantesco condominio si affaccia sulla strada principale. Ma non è per impiegati o famiglie. Con i suoi 26 piani è di gran lunga il più grande allevamento di suini al mondo, con una capacità di macellazione di 1,2 milioni di maiali l'anno.

Questa, come riferisce The Guardian, è la risposta della Cina alla sua insaziabile domanda di carne di maiale, la proteina animale più popolare nel Paese.

Il nuovo allevamento delle dimensioni di un grattacielo ha iniziato la produzione all'inizio di ottobre quando l'azienda proprietaria della struttura - Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Farming - ha introdotto le sue prime 3.700 scrofe nell'allevamento.

Zhongxin Kaiwei è un nuovo arrivato nel settore dei suini e nell'allevamento. Ha iniziato come investitore di cemento, con più fabbriche in province come Hubei e Henan. Uno di questi, Hubei Xinshiji Cement, stabilimento vicino al nuovo allevamento di maiali.

