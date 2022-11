Irene Cara, è morta la cantante e attrice di "Fame" e "Flashdance"

Lutto nel mondo della canzone e dello spettacolo: è morta a 63 anni Irene Cara Escalera, attrice e cantante statunitense, nota per le canzoni Fame, Out here on my own e Flashdance... What a Feeling, grazie alla quale nel 1984 vinse l'Oscar alla migliore canzone.

E' morta nella sua casa in Florida e a dare l’annuncio è la sua agente Judith A.Moose, che non indica però le cause del decesso: «È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di Irene Cara. La famiglia di Irene ha chiesto privacy mentre elaborano il loro dolore. Era un’anima bella la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film" e ancora: «Non riesco a credere di doverlo scrivere, per non parlare della notizia. Vi prego di condividere i vostri pensieri e ricordi di Irene. Leggerò ognuno di essi e so che lei sorriderà dal cielo. Adorava i suoi fan».

Di origini africane, cubane e portoricane, Irene Cara è cresciuta nel Bronx, e ha iniziato la sua carriera di cantante in alcune trasmissioni televisive in lingua spagnola già da bambina. All'età di tre anni partecipa al concorso di Little Miss America, entrando nella rosa delle cinque finaliste.

Inizia a prendere lezioni di piano, canto e ballo e a soli nove anni, pubblica il suo primo album, Esta es Irene inciso in spagnolo, e nello stesso periodo un album di canzoni natalizie in inglese. Nello stesso anno fa il suo debutto a Broadway nel musical Maggie Flynn dove recita al fianco di Jack Cassidy. Debutta in televisione nel 1970 nella serie Love of life e nello stesso anno diventa presenza fissa nel programma educativo per ragazzi The electric company.

Prima Fame nel '79 e po Flash Dance nell'83 la portano all'apice del successo

