Cameriera denuncia su TikTok: pagata solo 1 centesimo per 6 settimane di lavoro in un ristorante di Nashville

Una giovane utente di TikTok ha dichiarato di aver guadagnato solo 1 centesimo nel corso di sei settimane di lavoro come cameriera in un ristorante di Nashville. Lo riferisce il New York Post. La donna di 25 anni, di nome Liny, ha condiviso un video sul sito di social media il mese scorso mostrando le sue buste paga. Il video è diventato virale.

Il salario minimo federale per i dipendenti con mance negli Stati Uniti è di $ 2,13 l'ora. Tuttavia, in Tennessee, le tasse federali, di sicurezza sociale e Medicare vengono detratte dal reddito da lavoro. Ciò ha lasciato Liny con un misero $ 0,01 di paga ricevuta dal suo datore di lavoro.

Non è chiaro quante ore Liny abbia lavorato durante il periodo di sei settimane né la donna ha rivelato quanti soldi ha accumulato in mance nello stesso lasso di tempo. Tuttavia, nella didascalia del suo video, la cameriera scrive ai suoi follower su TikTok: "Dai la mancia ai camerieri!!!"

