Il mistero delle "pizze di ghiaccio" su un fiume della Svezia. Ecco il video

Sul Bladnoch, fiume della Scozia sudoccidentale, sono comparse diverse singolari strutture di ghiaccio a forma di disco, simili a pizze o pancake. "Il project manager Callum - spiega su Twitter la Scottish Invasive Species Initiative - si è imbattuto in questo raro fenomeno sul fiume Bladnoch a Galloway venerdì. I 'pancake di ghiaccio' sono insoliti in Scozia e si trovano più comunemente in Canada, negli Stati Uniti, in Antartide e nel Mar Baltico. Per crearli sono necessarie condizioni specifiche".

Project Manager Callum came across this rare phenomenon on the River Bladnoch in Galloway on Friday. 'Ice pancakes' are unusual in Scotland and most commonly found in Canada, the US, around Antarctica and in the Baltic sea. Specific conditions are required to create them. 1/2 pic.twitter.com/iCFOWYPkm4

