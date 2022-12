Il video del camion "inghiottito" dal tornado in Louisiana

Almeno tre persone sono morte e più di una decina sono rimaste ferite in tutta la Louisiana il 15 dicembres scorso a causa di una vasta ondata di tempeste e tornado. L’area di New Orleans, messa in ginocchio dall’uragano Katrina, è stata colpita. Un video, ripreso da una telecamera di sorveglianza, mostra un camion investito dal tornado: inizialmente sembra resistere con la sua stazza alla potenza delle raffiche. Ma subito dopo viene inghiottito dalla tromba d’aria e spazzato via.

Oltre 45 mila persone in tutta la Louisiana sono rimaste senza corrente, e il governatore Bel Edwards ha dichiarato lo stato di emergenza. In altre aree, l’enorme sistema ha creato condizioni simili a bufere di neve, soprattutto sulle Grandi Pianure, e oggi una nuova ondata di maltempo è prevista sulla costa est degli Usa. L’allerta per una tempesta di ghiaccio è in vigore per aree di Virginia, West Virginia, Maryland e Pennsylvania. Attese neve e ghiaccio in diverse zone del New England tra stasera e domani, mentre a New York sono in programma forti piogge.

