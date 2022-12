Il video dell'alce che perde le corna diventa virale

Una telecamera di sorveglianza in Alaska ha ripreso un alce che, dopo aver iniziato a tremare vistosamente, ha perso entrambe le sue corna. I padroni di casa, i coniugi Bogert, hanno riferito che l'animale sembrava scioccato da quello che è successo ed è subito fuggito. "Che un alce arrivi nel mio cortile e lasci cadere le corna nel mezzo del mio cortile, credo che sia un evento rarissimo", ha detto Chance Bogert. Secondo l'US Fish and Wildlife Service, questi animali, come qualsiasi maschio della famiglia dei cervi, di solito perdono le corna in inverno per due motivi. In primo luogo, è la fine della loro stagione riproduttiva. In secondo luogo, le corna sono pesanti e possono diventare un peso da portare in giro per gli animali quando cercano di mangiare abbastanza per sopravvivere al freddo.

