Ragazza norvegese batte il record del "tuffo della morte". Il video

Una atleta norvegese di 23 anni, di nome Asbjrg Nesje ha battuto il record al campionato del cosiddetto "tuffo della morte" da un’altezza di 24 metri. La donna si è lanciata dal tetto di una piattaforma petrolifera in disuso, nella sua nativa Trondheim, usando la tecnica nota come "death dive". Il tuffo è anche chiamato «lancio suicida» per il fatto che viene effettuato con una rincorsa terminando con un impatto sonoro sull'acqua che ricorda «una sorta di panciata». Il record maschile è attualmente di 31,3 metri.+

