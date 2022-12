Bus precipita in un fiume: 7 morti. Il video del disastro in Spagna

Inizialmente le ricerche si erano basate sulle dichiarazioni dell'autista, che è il secondo sopravvissuto: anche dopo avere parlato con lui i soccorritori non erano sicuri se a bordo si trovassero 8 o 9 persone, ma visto che nessuno aveva denunciato la scomparsa dell'eventuale presunta nona persona a bordo le ricerche erano state sospese. Le autorità spagnole affermano che le cause della caduta dell'autobus dal ponte non sono ancora chiare, ma il presidente della regione Alfonso Rueda ha suggerito come probabile causa il maltempo di quella sera. L'autista è risultato negativo ai test per alcol e droghe.

