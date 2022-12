Virale il video del "rito vichingo" per i caduti del battaglione Azov in Ucraina

Centinaia di uomini in mimetica, riuniti in cerchio nella notte, circondano una nave dalle fattezze vichinghe in fiamme, mentre sventolano i vessilli del battaglione Azov. E’ questo il «rito» utilizzato dal reggimento ucraino per ricordare i loro caduti, ripreso in alcuni video diventati virali sui social network e rilanciati da alcuni media ucraini.

Honoring the fallen "Azov" fighters

You might think that this is footage from the Game of Thrones or the Lord of the Rings but this is Ukraine on December 22 on the Day of the Dead. An annual honor ceremony for all fallen soldiers. This is the longest night and the shortest day. pic.twitter.com/wK5sPXziGz

— NEXTA (@nexta_tv) December 23, 2022