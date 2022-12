Jo Mersa, il nipote 31enne di Bob Marley trovato morto nella sua auto

Il nipote di Bob Marley, il musicista reggae Joseph Marley, noto anche come Jo Mersa Marley, è morto all’età di 31 anni, secondo quanto riportato dai media statunitensi. Uno dei suoi rappresentanti ha confermato la morte del musicista di origine giamaicana alla rivista musicale Rolling Stone, senza rivelarne la causa. La radio WZPP di Miami, dove l’artista ha trascorso gran parte della sua vita, ha riferito che è stato trovato martedì in un veicolo e che soffriva di asma e che questa potrebbe essere la causa.

La radio ha dichiarato che il musicista lascia la moglie e la figlia. Il primo ministro giamaicano Andrew Holness ha dichiarato su Twitter di essere «profondamente rattristato» dalla notizia della sua morte e ha espresso le sue condoglianze ai genitori, Stephen e Kerry. «Le mie più sentite condoglianze agli amici e alla famiglia di Joseph e alla confraternita della musica reggae e ai fan di tutto il mondo», ha aggiunto. Ha dichiarato che la morte del musicista è stata «un’enorme perdita per la musica». Nato in Giamaica nel 1992, Jo Mersa Marley si è trasferito a Miami all’età di 11 anni. Suo padre Stephen Marley era un membro di Ziggy Marley and the Melody Makers, una band formata con i suoi fratelli Ziggy, Sharon e Cedella Marley. Jo Mersa Marley è cresciuto circondato da musica e musicisti.

