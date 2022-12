Manovre pericolose: il video del caccia cinese che affianca un aereo Usa

Gli Stati Uniti accusano la Cina di avere svolto una «manovra pericolosa» nei cieli sopra il Mare Cinese Meridionale, rivendicato nella quasi totalità dalla Cina come parte del proprio territorio nazionale, dove un caccia cinese è passato a soli sei metri di distanza da un aereo da ricognizione Usa. L’episodio, denunciato dal Comando Usa per l’Indo-Pacifico, è avvenuto il 21 dicembre scorso, ma reso pubblico solo nelle scorse ore, con una nota nella quale il Comando Usa dichiara di essere stato costretto a compiere manovre per evitare la collisione. La distanza ravvicinata tra i due aerei militari (un caccia J-11 cinese e un Rc-135 statunitense) è testimoniata anche da un video diffuso dal Comando Usa per l’Indo-Pacifico, che ribadisce che «continuerà a sorvolare, navigare e operare in mare e nello spazio aereo internazionale con il dovuto rispetto per la sicurezza di tutte le navi e aerei in base al diritto internazionale». Da Pechino, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha respinto le accuse degli Stati Uniti, accusandoli di azioni «provocatorie e pericolose» e di volere «diffamare e screditare» la Cina. Pechino, ha aggiunto il portavoce, continuerà ad adottare «misure necessarie per salvaguardare fermamente la sovranità e la sicurezza».

© Riproduzione riservata