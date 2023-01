Il video choc della donna che spinge una bimba di 3 anni sui binari. Salvata per miracolo

Una donna di 32 anni mercoledì sera ha spinto una bambina di 3 anni sui binari del treno nella piattaforma MAX del Gateway Transit Center a Northeast Portland, in Oregon. E’ l’accusa sostenuta dal procuratore distrettuale della contea di Multnomah.

Nel filmato delle telecamere di sicurezza ottenuto da Oregon Live, Brianna Lace Workman si alza con uno scatto veloce da una panchina per spingere la bambina che stava aspettando il treno con la madre.

"La bambina è caduta sbattendo la faccia sulla rotaia di metallo prima di essere prontamente salvata dall'arrivo del treno", hanno riferito i funzionari dell'ufficio del procuratore distrettuale in un comunicato stampa. "La piccola ha riportato presumibilmente un trauma cranico e aveva un piccolo segno rosso sulla fronte dopo l'incidente".

Secondo quanto riferisce Oregon Live, la Workman è una senzatetto che vive a Portland. Giovedì, l'ufficio del procuratore distrettuale ha annunciato che la 32enne è stata incriminata per “tentata aggressione di primo grado, tentata aggressione di terzo grado, interferenza con i trasporti pubblici, condotta disordinata di secondo grado” e per aver causato uno “sconsiderato pericolo per un'altra persona”.

