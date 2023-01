Paura in diretta tv, missile russo esplode dietro il giornalista francese VIDEO

Danneggiato l’albergo utilizzato dai giornalisti inviati nell’Ucraina dell’Est. Lo stesso dove si trovava il reporter della Bild Björn Stritzel ferito alla testa da una scheggia mentre cenava, come riporta Hromadske. «Il luogo dell’esplosione si trova fuori dal raggio dell’artiglieria russa e quindi forse si è trattato di un drone», ha riferito Stritzel. Il giornalista ha detto che ci sono state diverse esplosioni, e alcuni colleghi francesi che erano in diretta hanno filmato l'arrivo di un razzo a Kramatorsk. European Pravda riporta che Paul Gasnier, Heloise Grégoire e Theo Palfrai erano in onda su TF1-TMC da Kramatorsk quando l’esplosione di un missile è entrata nell’inquadratura.

