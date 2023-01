Mbappé e Hakimi col passamontagna a New York... per non farsi riconoscere - VIDEO

I calciatori Kylian Mbappé e Achraf Hakimi in questi giorni sono in vacanza negli Stati Uniti dopo essersi riuniti al PSG alla fine del 2022 prima della conclusione dei Mondiali, dove avevano avuto ottimi risultati rispettivamente con la Francia (che ha perso la finale con l'Argentina) e il Marocco (semifinale persa proprio con i transalpini). I due a New York hanno provato a muoversi in città come persone anonime tra la gente, senza dover fuggire continuamente dagli ammiratori. Per questo, approfittando del grande freddo che imperversa negli Usa, si sono coperti con dei passamontagna. Ma quando Mbappé e Hakimi si sono fermati per godersi uno spettacolo di artisti di strada, qualcuno è riuscito a riconoscerli e li ha filmati.

