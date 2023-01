Miracolo in California: nella Tesla cadono e fanno un volo di 76 metri. Tutti salvi IL VIDEO

Ha dell'incredibile quanto avvenuto in California non lontano da San Francisco. Una Tesla è precipitata facendo un volo di oltre 76 metri in un'are denominata "Devil's Slide" (scivolo del Diavolo). Un volo pazzesco in un dirupo con la macchina (in cui c'era una famiglia a bordo) che si è ribaltata ed è riatterrata sulle ruote dopo la caduta

Sul posto un elicottero e i vigili del fuoco che hanno salvato i due adulti presenti e anche due bambini.

"Quando le auto finiscono nel precipizio chi è a bordo non sopravvive mai. È stato un miracolo assoluto - ha commentato il capo locale dei vigili del fuoco - Come siano riusciti a sopravvivere è un vero mistero". Le indagini sono in corso e la California Highway Patrol ritiene che la macchina non stesse operando in modalità autopilot o full self-driving. Anche la strada sembrava fosse in buone condizioni, ma il problema è che non c'erano guard rail nel punto in cui è precipitata.

Accusato il padre

Dharmesh Patel, medico di 41 anni di Pasadena, alla guida dell'auto, in passato è stato accusato di tentato omicidio e abuso di minore, ha dichiarato la polizia. "Sulla base delle prove raccolte gli investigatori credono che la tragedia sia stato un atto intenzionale da parte dell'uomo".

