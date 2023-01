Il leggendario surfista Marcio Freire muore sulle onde di Nazaré

Il mondo del surf è in lutto per la morte del 47enne campione brasiliano Marcio Freire, scomparso mentre surfava in Portogallo tra le onde nella zona di Praia do Norte, vicino alla spiaggia di Nazarè molto popolare per questo tipo di sport.

Il surfista sarebbe caduto mentre cavalcava un’onda e quando è stato soccorso dai bagnini il suo cuore aveva già ceduto. L’area è famosa per il Canyon di Nazarè, la depressione sottomarina lunga 170 chilometri e profonda 5 che favorisce la formazione di onde alte anche decine si metri come quella record di 26 metri cavalcata dal tedesco

Sebastian Steudtner nell’ottobre 2020.

Freire era membro dei «Mad dogs», un trio di surfisti di Bahia che affrontano onde giganti. Il surfista suo connazionale Thiago Jacare ha reso omaggio su Instagram all’amico e collega che ha definito «più di un idolo» e «un vero eroe».

