California, due uomini si danno fuoco accidentalmente cercando di bruciare un centro immigrati - VIDEO

Due uomini si sono dati accidentalmente fuoco dopo aver scaricato del liquido infiammabile su un edificio dei servizi di immigrazione della California e averlo dato alle fiamme. Lunedì notte, una telecamera di sorveglianza ha ripreso i due uomini vestiti di nero con maschere che coprivano il volto mentre si avvicinano al Servicio de Inmigracion a Bakersfield e versano probabilmente benzina su un lato dell'edificio e nel parcheggio di fronte.

Mentre uno degli uomini continua a spargere il carburante, il secondo si accovaccia su una pozzanghera di liquido infiammabile e tenta di appiccare il fuoco. Il rogo si sprigiona violentemente e l'uomo fugge via con una gamba in fiamme. L'altro malvivente, preso dal panico, nel video cade due volte e, come il suo compagno, fugge via dalla scena del crimine urlando.

I due sospetti, però hanno lasciato cadere i loro cellulari mentre fuggivano dall'incendio e sono stati identificati e arrestati.

