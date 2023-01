In un video la schiusa di centinaia di migliaia di uova di tartarughe giganti sudamericane

La Wildlife Conservation Society (WCS) ha pubblicato incredibili filmati che mostrano centinaia di migliaia di cuccioli di tartarughe giganti sudamericane ( Podocnemis expansa ) recentemente emerse dalle spiagge di nidificazione lungo il fiume Guaporé/Inténez lungo il confine tra Brasile e Bolivia.

La nidificazione e la schiusa annuale delle più grandi specie di tartarughe d'acqua dolce dell'America Latina lungo i banchi di sabbia in questa regione del bacino amazzonico occidentale è considerata la più grande singola aggregazione di tartarughe del pianeta. A partire dalla fine di settembre, circa 80.000 tartarughe femmine adulte si radunano su queste spiagge di nidificazione locali per scavare nidi e deporre le uova.

? The Wildlife Conservation Society released footage of the hatching of thousands of giant South American river turtles along the Guaporé/Inténez River on the border between Brazil and Bolivia pic.twitter.com/lQkNRECIQD — Reuters (@Reuters) January 13, 2023

Il filmato, realizzato dal partner per la conservazione di WCS, Ecovale, mostra le spiagge brulicanti di tartarughine mentre emergono dalla sabbia, quindi si riuniscono lungo i banchi di sabbia prima di disperdersi nel fiume. Le tartarughe hanno iniziato a schiudersi a metà dicembre e hanno continuato fino all'inizio di gennaio.

La tartaruga gigante del fiume sudamericano è la più grande tartaruga d'acqua dolce dell'America Latina, raggiungendo 1,07 metri di lunghezza e 90 kg di peso). Le tartarughe svolgono un importante ruolo ecologico disperdendo semi che alla fine aiutano a rigenerare la vegetazione lungo i corridoi fluviali.

“La nidificazione e la schiusa annuale della tartaruga gigante del fiume sudamericano - ha dichiarato Camila Ferrara, specialista in tartarughe acquatiche per il programma WCS Brasile - è uno dei grandi spettacoli naturali della Terra. È visivamente sbalorditivo, ma anche estremamente importante dal punto di vista ecologico per l'ecosistema dell'Amazzonia occidentale".

“La salvaguardia di questa popolazione di tartarughe giganti del fiume sudamericano - aggiunge German Forero-Medina, direttore scientifico di WCS Colombia - richiede un approccio comunitario. WCS lavora con orgoglio con partner locali con un interesse diretto nel garantire che questa specie faccia parte del loro patrimonio naturale».

I collaboratori stanno proteggendo le uova dai bracconieri, conducendo un censimento delle femmine che nidificano e raccogliendo altri dati che aiuteranno a definire un piano di conservazione per la specie, che include la creazione di un'area protetta per salvaguardare in modo permanente le tartarughe.

