Arrestato il gallerista di San Francisco che ha "annaffiato" una senzatetto VIDEO

Il proprietario della galleria d'arte di San Francisco che è stato ripreso in un video mentre annaffiava una senzatetto con una pompa da giardino è stato arrestato mercoledì scorso. Lo riferisce il New York Post. Shannon Collier Gwin è stato arrestato nella Foster Gwin Gallery nel quartiere di Jackson Square, nello stesso luogo in cui è stato girato il video virale che lo ha "incastrato" mentre bagnava con un getto d'acqua la donna che si era sdraiata sul marciapiede.

"Gwin è stato trasferito nella prigione della contea di San Francisco dove è stato con l'accusa di aggressione (242 PC)", ha riferito la polizia di San Francisco in una nota. Ai sensi del codice penale 242 PC , la legge della California definisce il reato di aggressione come "qualsiasi uso intenzionale e illegale della forza o della violenza sul un'altra persona". La "semplice" aggressione è un reato punibile fino a 6 mesi di carcere e multe fino a mille dollari.

