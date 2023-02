Non vogliono pagare il biglietto per il figlio neonato: lo lasciano al check-in a Tel Aviv VIDEO

Una coppia di cittadini belgi in partenza dallo scalo Ben Gurion di Tel Aviv per Bruxelles sono stati fermati e interrogati dalla polizia per aver lasciato il proprio neonato in un passeggino al check-in e tentato di imbarcarsi sul volo. Lo ha fatto sapere, citata dai media, l'Autorità aeroportuale israeliana secondo cui i due, già a check in chiuso, hanno cercato lo stesso di prendere l’aereo dopo aver lasciato sul posto il neonato per il quale - secondo le stesse fonti - non avevano acquistato il biglietto. Fermati dalla polizia - allertata dalla compagnia aerea - padre e madre sono stati ricondotti dal figlio.

© Riproduzione riservata