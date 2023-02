Donna combatte contro un uomo che tenta di stuprarla in palestra. Il video è virale

Una donna della Florida ha reagito con coraggio contro un aggressore in una palestra, e nei giorni successivi ha fornito consigli in tv ad altre donne che potrebbero trovarsi nella stessa situazione.

Nel video di sorveglianza diffuso mercoledì dall'ufficio dello sceriffo della contea di Hillsborough, Nashali Alma viene avvicinata dall'aggressore, Thomas-Jones, nell'area di allenamento del loro complesso di appartamenti a Tampa.

"Consiglierei a tutte le donne di continuare a combattere e di non arrendersi mai", ha dichiarato la donna in un video dell'ufficio dello sceriffo, come riportato da NBC South Florida. "Fintanto che reagisci e mostri di essere forte e determinata, credo che sia possibile fuggire. Meglio contattare le forze dell'ordine il prima possibile. Più informazioni avranno, più facile sarà per loro catturare l'aggressore".

Alma ha inoltre dichiarato a Fox 13 di Tampa che la sua forma fisica l'ha aiutata a sfuggire a quella situazione terribile. "Quando è successo, in realtà non avevo paura", ha spiegato. "Sono un'atleta e sono piuttosto forte, quindi nella mia mente, ero in grado di tenere testa all'aggressore".

Thomas-Jones, un residente del complesso, è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale, detenzione illegale e rapimento, come riferito da CBS di Tampa Bay.

Secondo i documenti del tribunale citati da Fox 13, Thomas-Jones ha ammesso di aver intenzione di abusare sessualmente di Alma e di averla picchiata durante l'aggressione del 22 gennaio.

Le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciarlo quando è entrato nell'appartamento di un'altra donna del complesso, ma è stato costretto a fuggire dal suo compagno.

Nel video, si vede l'aggressore cercare di afferrare Alma. Tuttavia, lei lo spinge via e inizia un inseguimento per tutta la palestra. Lo colpisce a pugni e lo spinge utilizzando gli attrezzi ginnici come ostacoli. Quando l'aggressore riesce a farla cadere, Alma continua a colpirlo ripetutamente. Dopo essere stata momentaneamente bloccata, sembra riuscire a stordire l'aggressore con un colpo alla testa prima di fuggire.

© Riproduzione riservata