Donna riesce a scappare dopo un anno dal suo rapitore. Il video della fuga

Una donna che era stata rapita quasi un anno fa mentre viaggiava attraverso gli Stati Uniti è riuscita a fuggire dal suo rapitore dopo aver escogitato un piano di fuga in una stazione di servizio del New Jersey. Lo racconta Cnn.com.

L'uomo, James W. Parrillo Jr., è stato arrestato e accusato di averla rapita, viaggiando con lei dal New Mexico al New Jersey e di averla aggredita in una casa che avevano affittato insieme.

La donna è riuscita a fuggire quando ha visto la serratura della porta della stazione di servizio e ha bloccato la porta dietro di lei. Parrillo ha inseguito la donna, ma non è riuscito ad entrare nella stazione di servizio chiusa e si è allontanato.

L'uomo è stato accusato di sequestro di persona, strangolamento e aggressione aggravata, nonché di altri reati minori.

