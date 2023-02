Rissa prima in aereo e poi sulla pista: 4 arrestati e sei feriti. IL VIDEO

Una rissa in aereo poi proseguita anche sulla pista di atterraggio. Il tutto è accaduto sul volo LA-135 della Latam diretto a Santiago de Chile da Antofagasta. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di 15 persone visibilmente ubriache è salito a bordo e ha cominciato a disturbare gli altri passeggeri con insulti e molestie di vario genere. La richiesta delle hostess di abbandonare l'areo ha fatto salire ulteriormente la tensione scatenando così una mega-rissa che ha visto coinvolti anche dei membri dell'aeronautica civile. Nel video diffuso in rete si vede il gruppo di ubriachi attaccare violentemente alcuni ufficiali con pugni e schiaffi.

La rissa è proseguita anche sulla pista come testimoniano le immagini registrate da alcuni passeggerei: in 4 sono stati arrestati e il violento alterco si è concluso con almeno 6 feriti.

