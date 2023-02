Almeno 22 edifici crollati, un morto e 69 feriti in Turchia in seguito all’ultimo terremoto di magnitudo 5,6 registrato nel Sud-Est del Paese oggi.

Le vittime si sono registrate in seguito al crollo del tetto di un capannone industriale. In base a quanto reso noto dalla Protezione civile turca, Afad, il sisma ha avuto come epicentro la provincia di Malatya, una delle aree colpite dal terremoto del 6 febbraio scroso che ha causato almeno 50 mila morti tra Siria e Turchia.

