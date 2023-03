Allarme in Cina: "Piovono vermi, riparatevi!". Ecco cos'è successo VIDEO

In Cina, è stata segnalata una "pioggia di vermi" nella provincia di Liaoning e ai residenti è stato consigliato di trovare un riparo. Un video virale mostra la zona coperta di qualli che apparentemente sembrano vermi, mentre i residenti si coprono con gli ombrelli.

Secondo un articolo della rivista scientifica Mother Nature Network, questo tipo di evento si verifica dopo una tempesta, quando gli insetti vengono catturati in un vortice. Ma, in realtà suggerito che non si tratterebbe di vermi ma di fiori di pioppo. Nonostante ciò, molti utenti sui social media sono rimasti sbalorditi dal fenomeno e hanno commentato e condiviso il video diventato virale.

Un evento analogo si è verificato in Florida lo scorso dicembre, quando si credeva che le iguane potessero piovere dagli alberi a causa delle temperature più fredde.

