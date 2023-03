Il rapper Costa Titch muore sul palco a 28 anni

Il rapper sudafricano Costa Titch, di 28 anni, è morto ieri sera sul palco mentre si esibiva, e la polizia ha aperto un’indagine sulle circostanze del decesso. L’artista «è crollato mentre si esibiva» al concerto dell’Ultra South Africa nel sobborgo di Johannesburg di Nasrec, ha detto la polizia, aggiungendo che sarà l’autopsia a stabilire la causa della morte.

Costa Titch ha ottenuto un grande successo con «Big Flexa», che ha avuto più di 45 milioni di visualizzazioni su Youtube, mostrando il sottogenere locale amapiano della musica house che mescola musica house, jazz e lounge. I video sui social media del suo concerto di ieri lo mostrano mentre si esibisce con il microfono in mano quando sembra cadere. Continua a cantare ma crolla di nuovo, spingendo altri artisti a venire in suo aiuto.

Costa Titch, il cui vero nome è Costa Tsobanoglou, è morto un mese dopo l’assassinio di un altro famoso rapper sudafricano, Kiernan Forbes, noto come AKA. Forbes è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco fuori da un ristorante di Durban ed è in corso un’indagine su quello che è stato visto come un probabile omicidio a contratto. Molti tributi sono apparsi rapidamente oggi sui social per Titch, con Julius Malema, leader del partito di sinistra radicale EFF, che ha pubblicato l’immagine di un cuore spezzato accanto al nome di Costa Titch. La Southern African Music Rights Organization ha scritto su Twitter: «SAMRO è rattristato dalla scomparsa del popolare rapper Costa Tsobanoglou, meglio conosciuto come Costa Titch. Sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e all’industria musicale in generale».

© Riproduzione riservata