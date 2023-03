Donna canadese prende una trota di quasi 26 kg dopo un'ora di "combattimento"

Il 3 marzo scorso, una donna canadese, Sam Boucha ha deciso di passare la sua giornata di riposo andando a pescare sul ghiaccio vicino a Red Lake, in Ontario, insieme all'amico Brad Molloy.

Dopo aver catturato alcuni pesci, ha notato che una delle lenze si era piegata e, quando è andata a controllare, ha sentito una forte resistenza. "In passato ho già pescato una trota di 16 kg, e questa sembrava qualcosa di simile, quindi eravamo abbastanza entusiasti", ha dichiarato alla CBC.

La lotta per catturare il pesce è durata quasi un'ora ed è stata raccontata da Outdoor Life. Alla fine, Boucha è riuscita a tenere la preda tra le mani, mentre il suo amico Molloy praticava un secondo buco abbastanza grande nel ghiaccio da far passare l'enorme pesce.

Il combattimento è stato difficile, con la trota che si ostinava a rimanere in profondità, rendendo difficile per la donna trascinarla verso la superficie di ghiaccio. Quando finalmente era vicina abbastanza da poterla vedere, i pescatori si sono resi conto che l'enorme pesce non sarebbe passato attraverso il buco.

