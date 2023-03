Un improvviso malore in diretta televisiva, con la conduttrice che si accascia sbattendo la fronte sul tavolo e poi finisce per terra. Momenti di panico in diretta sulla Cbs, tv americana, dove due giorni fa, 18 marzo, durante il programma delle 7 del mattino la meteorologa Alissa Carlson Schwartz è svenuta ed è scivolata dalla sedia.

