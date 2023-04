Il razzo Starship di SpaceX è esploso pochi minuti dopo il decollo VIDEO

La Starship è stata fatta esplodere in volo per motivi di sicurezza perché la mancata separazione dal primo stadio del lanciatore la rendeva altamente instabile. Subito dopo il lancio, la navetta ha cominciato a ruotare in modo disordinato e i tecnici della SpaceX hanno deciso di distruggere la nave perché il suo rientro a Terra sarebbe avvenuto in modo incontrollato.

Musk si congratula per lancio, "prossimo test tra pochi mesi"

«Congratulazioni al team di SpaceX per l’entusiasmante lancio di prova di Starship! Abbiamo imparato molto in vista del prossimo lancio di prova tra pochi mesi». Lo scrive in un tweet Elon Musk.

