Malore in diretta tv, Erdogan cancella tutti gli impegni in programma VIDEO

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha cancellato tutti gli impegni in programma oggi dopo avere accusato ieri un malore durante un programma televisivo in diretta. «In seguito ai consigli dei medici, oggi riposerò a casa», ha scritto su Twitter il presidente turco annunciando che non potrà partecipare ai comizi elettorali in programma in tre diverse città turche. «Se Dio vuole, da domani riprenderemo con il nostro programma», ha aggiunto Erdogan.

In base a quanto reso noto oggi, Erdogan è stato vittima di una congestione. «Purtroppo a causa dei troppi impegni dovuti alla campagna elettorale il presidente ha avuto un malore intestinale e il medico ha ritenuto opportuno consigliare riposo», ha reso noto questa mattina uno dei dirigenti del partito Numan Kurtulmus. Ospite in un programma dell’emittente UlkeTv il presidente ha chiesto di poter abbandonare la trasmissione, un talk alla presenza di giornalisti intenti a fare le domande con cui Erdogan si è scusato prima di abbandonare lo studio.

