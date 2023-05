Passeggero apre la porta d'emergenza dell'aereo, panico in volo VIDEO

Panico su un volo interno della compagnia sudcoreana Asiana Airlines quando un passeggero ha forzato e aperto il portellone di emergenza dell’aereo a poche centinaia di metri dall’atterraggio. L’uomo, seduto vicino all’uscita di sicurezza, ha aperto la porta mentre l’aereo si trovava a circa 200 metri dal suolo in fase di atterraggio e viaggiava a 170 miglia orarie.

A bordo dell’aereo, l’Airbus A321-200 diretto all’aeroporto internazionale di Daegu, circa 240 km a sud-est di Seoul, stavano viaggiando circa 200 passeggeri. Il volo è atterrato in sicurezza ma diverse persone sono state ricoverate in ospedale. Tuttavia non ci sono stati feriti gravi, ha riferito Asiana. Secondo l’agenzia di stampa coreana Yonhap le persone ricoverate sono nove. «Il passeggero è stato consegnato alla polizia ed è stato interrogato», ha aggiunto Asiana.

La stessa agenzia Yonhap ha pubblicato un breve video dell’incidente che mostra il vento che soffia attraverso la porta aperta a metà volo, frustando selvaggiamente i capelli dei passeggeri che urlano. Un altro video condiviso sui social network mostra i passeggeri seduti nella fila di emergenza accanto a una porta aperta, sballottati da forti venti.

Il sospettato, un uomo sulla trentina, che potrebbe essere accusato di aver violato le leggi sulla sicurezza aerea, non ha rivelato un movente, ha detto Kim Hyeong-su, un ufficiale della divisione affari criminali della stazione di polizia di Daegu Dongbu al New York Times.

© Riproduzione riservata