Roger Waters: l’ex Pink Floyd travestito da SS: indagato a Berlino VIDEO

La polizia tedesca ha annunciato di aver aperto un’indagine per le presunte provocazioni fatte in occasione di in un recente concerto da Roger Waters: l’ex Pink Floyd avrebbe indossato un abito che evocherebbe un ufficiale delle SS.

«Stiamo indagando su sospetti di istigazione all’odio perché gli abiti indossati sul palco potrebbero glorificare o giustificare il regime nazionalsocialista e disturbare la quiete pubblica», ha detto un portavoce della polizia, Martin Halweg ad AFP. Le immagini pubblicate sui social network mostrano in particolare Waters con indosso un lungo cappotto nero e bracciali rossi durante il concerto che si è svolto il 17 a Berlino.

Diversi media tedeschi e israeliani parlano anche di alcune scritte in lettere rosse che sarebbero apparse su uno schermo durante il concerto con i nomi di Anna Frank e di Shireen Abu Akleh, giornalista star palestinese-americana del canale Al Jazeera uccisa durante un raid israeliano nel maggio 2022. «Stiamo indagando e una volta concluso il procedimento, lo invieremo al pubblico ministero per una valutazione», ha detto il portavoce della polizia, sottolineando che spetterà alla magistratura avviare l’eventuale procedimento.

