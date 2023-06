Si getta in un lago ghiacciato rischiando di annegare per salvare un cane VIDEO

In un gesto di coraggio e altruismo, un uomo di nome Jason Skidgel si è gettato in un lago ghiacciato per salvare un cane in difficoltà. Tutto è accaduto quando il cane, mentre inseguiva delle oche, è finito nell'acqua gelida, rischiando di annegare. La scena è stata ripresa in un video dall'utente Twitter @jasski786.

Senza esitazione, Jason ha deciso di intervenire. Nonostante il pericolo e il freddo pungente, si è tuffato nel lago per raggiungere il cane e portarlo in salvo. Grazie alla sua prontezza di riflessi e al suo coraggio, entrambi sono stati riportati sani e salvi sulla riva.

Intervistato sull'atto eroico compiuto, Jason ha affermato: "Gli atti di gentilezza sono ciò che ci salveranno".

