La guerra di Piero - Fabrizio De André

Canzone di un' espressività unica, pura poesia musicata. Dovrebbe essere fatta studiare in tutte le scuole. Esprime a pieno il significato della guerra in relazione con i giovani. Questi ultimi hanno paura di ciò che affrontano e pur essendo che potrebbero essere compagni o fratelli si vedono costretti ad uccidersi vicendevolmente. Piero è un ragazzo che lotta per la pace, per la serenità, per non dover uccidere mai nessuno. Tale ultima affermazione gli costerà la vita. Il significato della morte nel mese di maggio esprime a fondo il concetto che la crudeltà della guerra colpisce anche nei momenti di maggiore felicità, quando meno te lo aspetti. Mi risulta adesso molto difficile il solo tentativo di provare a commentare il testo, in sé è infatti una composizione che non ha bisogno di commenti aggiuntivi. Lascio dunque a voi l' incanto delle parole di De Andrè già sufficienti a lasciare a bocca aperta.

