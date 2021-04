Mick Jagger, il primo brano "siciliano" è Eazy Sleazy: ecco il video girato in casa a Noto (Siracusa)

Mick Jagger, trasferitosi da otto mesi in Sicilia, ha riservato una sorpresa per i suoi fan di tutto il mondo: ieri pomeriggio ha svelato una nuova canzone intitolata "Eazy Sleazy". Il brano è stato scritto durante il lockdown con la collaborazione di Dave Grohl dei Foo Fighters alla batteria, chitarra e basso e prodotto da Matt Clifford.

"Eazy Sleazy" è in tutto e per tutto una canzone rock'n'roll dei nostri tempi, piena di energia e con un messaggio satirico senza peli sulla lingua. Mick Jagger medita con sarcasmo sulla vita che tutti stiamo vivendo e riflette su un mondo fatto di "zoom calls", "home in these prison walls", "poncey books", "fake applause" e "too much Tv". Il videoclip di "Eazy Sleazy", con Jagger a casa a Noto (Siracusa) e Grohl nello studio dei Foo Fighters è ora online su YouTube.

