"Che sogno incredibile": Emma duetta con Loredana Bertè. Il singolo anticipa "Best of ME"

Ricomincia dall'Arena di Verona un nuovo viaggio in musica per Emma, con un nuovo tour e un best-of in uscita a fine mese. La cantante, dopo la prova generale a Lignano Sabbiadoro, salirà sul palco scaligero domenica 6 e lunedì 7 giugno.

I concerti, poi disponibili anche in streaming gratuito dal 15 giugno sulla piattaforma ITsART, apriranno il 'Fortuna Live 2021' con il quale la cantante ripercorrerà dieci anni di carriera. Il 25/6 uscirà invece la raccolta 'Best of ME' con brani riarrangiati e alcuni anche ricantati. Ad anticipare l'album sarà il singolo 'Che sogno incredibile', cantante con Loredana Bertè e già in radio dal 4 giungo.

"E' un momento importante che segna davvero una ripartenza - ha raccontato Emma - e per il quale ho voluto con me tutti i lavoratori che avevamo previsto per il tour del decennale. Nessuno è rimasto a casa e questa ripartenza è il mio personale Primo Maggio per tutti quelli che condividono il lavoro con me".

Dopo la data zero all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, sarà la volta per Emma di salire su quel palco dell'Arena di Verona dopo oltre un anno di attesa e con due speciali concerti in programma per domenica 6 e lunedì 7 giugno. L'occasione sarà quella di festeggiare insieme al suo pubblico i suoi primi dieci anni di carriera. "In dieci anni - ha raccontato la voce di 'Io sono bella', 'Amami' e 'Mi parli piano' - ho costruito qualcosa di buono e non mi sono persa. Ho continuato a credere a quello che facevo anche quando ero da sola a crederci. Più che coraggiosa io sono coerente e arrivo all'Arena di Verona dopo un percorso basato proprio sulla coerenza. Non vedo l'ora di mostrare tutto l'amore e il rispetto che ho per il mio pubblico".

Il palco dell'Arena sarà anche l'occasione, per la cantante, di coinvolgere qualche collega. "Sul palco dell'Arena - ha anticipato Emma - ci saranno anche Loredana Bertè, Alessandra Amoroso e Dardust. Con Loredana ho un rapporto madre-figlia che va avanti da tanto tempo e poter lavorare ad un singolo con lei è stato un sogno che si è avverato, perché lei è un'icona della musica". Il singolo in questione s'intitola proprio 'Che sogno incredibile' e sarà quello che anticiperà la raccolta 'Best of ME' già in radio e su tutte le piattaforme.

Con Dardust, invece, sul palco scaligero Emma proporrà un omaggio a Franco Battiato. "Quando è arrivata la notizia della sua morte mi si è spezzato il cuore - ha ricordato emozionata la cantante - come mi era successo con Pino (Daniele, ndr). Dopo tanti anni mi sembra sempre che rispetto ad altri nomi della musica io ho sempre dovuto faticare il triplo per ottenere quello che mi spettava. Le persone che mi hanno sempre rispettato sono state proprio i grandi della musica, non quelli dell'hipe e delle hit. Avere il loro rispetto è stata la vera spinta. Con il Maestro Franco ho sempre avuto un ottimo rapporto. Ogni tanto mi chiamava a andavo spesso a trovarlo in Sicilia. Non dimenticherò una vacanza a casa sua in Sicilia, quando mi svegliava alle cinque del mattino con il caffè, per andare al mare. In tanti si chiedono cosa c'entrasse Emma che ha vinto Amici, perché molti sono rimasti ancora a quel punto, con Battiato. Forse qualcosa c'entrava".

Lo show del 6 giugno all'Arena di Verona sarà anche reso disponibile in esclusiva e gratuitamente in streaming dal 15 giugno, in prima serata, sulla piattaforma ITsART. Il palco dell'Arena aprirà poi di fatto il 'Fortuna Live 2021', tour con il quale Emma ripercorrerà in giro per l'Italia, in base alle normative Covid vigenti, la sua carriera decennale. Dopo Verona sarà la volta del Teatro Antico di Taormina, poi di Roma, Milano, Torino e Bologna. Firenze, Bari e Napoli non sono ancora stati inseriti nel calendario per questioni logistiche legate alla pandemia, ma gli organizzatori hanno assicurato che il tour farà tappa anche in queste città.

© Riproduzione riservata