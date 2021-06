"Malibù" di Sangiovanni è ancora il più ascoltato su YouTube. Ecco la top ten

Non si arresta il successo di «Malibù», ultimo singolo di Sangiovanni che spedisce il finalista all’ultima edizione del programma televisivo «Amici di Maria De Filippi» al primo posto della classifica degli artisti più seguiti in Italia su YouTube; per lui oltre 15 milioni e mezzo di ascolti. Anche Achille Lauro mantiene il secondo posto di sette giorni fa, l’impennata è dovuta all’uscita del tormentone «Mille», confezionato insieme a Fedez, che infatti occupa il gradino più basso del podio (14% di ascolti in più per quanto riguarda i suoi contenuti sulla piattaforma), e Orietta Berti, che troviamo per la prima volta nella top ten (quinto posto) in una chart affollata solitamente da giovani rapper o concorrenti di talent musicali. Accelera anche Rocco Hunt grazie al tormentone «Un bacio all’improvviso», che con un 24% di ascolti in più sale al quarto posto.

I Maneskin si posizionano alle spalle di Orietta Berti in sesta posizione, sui loro risultati incide la vittoria di Sanremo, si, ma soprattutto quella all’Eurovision Song Contest, che li ha fortemente spinti sul mercato internazionale. Sempre sulla scia dei numerosi ascolti di «Un bacio all’improvviso», è la cantante e attrice spagnola Ana Mena ad occupare la settima posizione. Impennata di ascolti pari a oltre il 40% per il trapper Sfera Ebbasta, che si ripropone nella decina finale in posizione numero 8. Precipita in nona posizione Aka7even, quota rap all’interno dell’ultima edizione di «Amici di Maria De Filippi», al momento in classifica con il tormentone «Loca». Sempre sulla scia del talent Mediaset, chiude la top ten Irama, ex vincitore del programma televisivo e fuori da poco con la sua hit estiva «Melodia proibita».

