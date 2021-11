Adele: no all'opzione "shuffle" per il suo nuovo album "30" su Spotify

Adele chiede a Spotify di rimuovere l’opzione "shuffle" dal suo album. Lo shuffle consente l'ascolto dei brani in maniera causale. Tuttavia secondo l'artista britannica le tracce contenute in "30" sono state messe in un certo ordine per raccontare una storia e l’ascolto casuale non è in linea con le intenzioni e il messaggio dell’artista.

Secondo quanto scrive Variety, il servizio musicale di streaming on demand ha in un certo senso accolto la richiesta di Adele ma non al punto da rimuovere completamente l'opzione. Lo shuffle non sarà più di default ma rimane comunque un’opzione. "30" è uscito lo scorso 19 novembre.

