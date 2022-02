È morto Mark Lanegan, leggenda del rock alternativo

È morto a 57 anni Mark Lanegan, leggenda del rock alternativo. La notizia è stata comunicata direttamente dal suo profilo Twitter: «Il nostro amato Mark Lanegan se n’è andato questa mattina nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Era un cantante, un musicista e uno scrittore amato, lascia la moglie Shelley. Al momento non ci sono altre informazioni. La famiglia chiede di rispettare la sua privacy».

Aveva cominciato la carriera negli anni ’80 con gli Screaming Trees, una band di Ellensburg (Washington), che è stata poi associata al grunge di Seattle, ed è proseguita con la pubblicazione di undici album solisti – tra cui The Winding Sheet del 1990, dove hanno suonato anche Kurt Cobain e Krist Novoselic – e collaborazioni con Queens of the Stone Age, Isobel Campbell dei Belle & Sebastian e Greg Dulli.

Lanegan ha descritto in dettaglio la sua battaglia contro il COVID nel suo ultimo libro, Devil in a Coma, uscito a dicembre.

Nel 2020, ha pubblicato un libro di memorie, Sing Backwards And Weep.

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy

— mark lanegan (@marklanegan) February 22, 2022