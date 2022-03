Elodie torna a far ballare con "Bagno a mezzanotte", ricavato a Save the Children Ucraina

E' uscito "Bagno a mezzanotte", il nuovo singolo di Elodie.

La cantante romana torna a far ballare con il suo nuovo singolo "Bagno a mezzanotte" il cui ricavato sarà destinato a Save the Children Ucraina.

Un brano orecchiabile e ballabile scritto per la cantante romana da Elisa e prodotto da Marz e Zef. "E' un singolo nato per ballare, alzando il volume, fare festa e stare svegli fino all'alba - dice lei -. Collaborare con Elisa è per me sempre fonte di ispirazione. Questo regalo racconta tutta la sua generosità, passione e attenzione verso la musica e gli altri".

Il brano è accompagnato da un video diretto dai Morelli Brothers in cui Elodie si presenta in varie vesti ma sempre con una forte carica sensuale.

Il ricavato della vendita del nuovo singolo supporterà i progetti di Save the Children, organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i più piccoli garantendo loro un futuro, in Ucraina e nei paesi confinanti. I proventi permetteranno di distribuire ai bambini e bambine in fuga dalla guerra cibo, acqua pulita, kit igienici, medicine, coperte per l’inverno e fornire supporto psicologico ed economico.

