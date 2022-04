Quando ha vinto Sanremo Arisa e con quale canzone?

Arisa ha vinto la 64/a edizione del Festival di Sanremo nel 2014, con la canzone "Controvento" nel 2014, il brano, scritto dal cantautore palermitano Giuseppe Anastasi. In finale ha avuto la meglio su Renzo Rubino con "Ora" e su Raphael Gualazzi e The Bloody Beetroots con "Liberi o no". Il videoclip del singolo "Controvento" di Arisa è diretto da Ivana Smudja.

Quando è nata Arisa?

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, è nata a Genova, il 20 agosto del 1982.

