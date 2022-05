Matia Bazar, ecco il video di "Non finisce così" con la nuova cantante Luna Dragonieri

Il nuovo progetto artistico dei Matia Bazar riparte esattamente da dove tutto ha avuto inizio, da un testo di Giancarlo Golzi, scritto prima della sua prematura scomparsa, ritrovato da Fabio Perversi (tastierista della band da oltre 25 anni) e musicato da Piero Cassano: il singolo Non finisce così, inedito del nuovo album The Best Of, prodotto da DM Produzioni di Danilo Mancuso e distribuito da ADA Music Italy, fuori su tutti i digital store.

Il lavoro racchiude in dodici tracce alcuni dei successi del gruppo, oltre al brano inedito, e rappresenta un passaggio di testimone: dopo i vari cambiamenti, i Matia Bazar si presentano con una formazione rinnovata guidata da Fabio Perversi (tastierista della band da oltre 25 anni), Piercarlo (Lallo) Tanzi alla batteria e voce, Silvio Melloni al basso, tastiere e voce, Gino Zandonà alla chitarra e voce e Luna Dragonieri, voce solista. Il progetto discografico dà il via al tour estivo che attraverserà le piazze più belle d’Italia. «Durante il periodo pandemico - raccontano i Matia Bazar - anche la musica si è dovuta "fermare" nei teatri, nelle piazze, negli stadi.

Gli unici luoghi in cui si poteva suonare - con le limitazione del caso - erano le sale prova, gli studi di registrazione, le cantine, proprio come nel 1975. Così, ci siamo ritrovati nel luogo che abbiamo ribattezzato "Casa Matia", lo studio dove Gino e Silvio hanno scritto pagine importanti per altri artisti, diventato una vera e propria sartoria della musica. Piero Cassano, cofondatore del gruppo, ci ha fatto sentire il suo incondizionato sostegno, non a caso il nuovo progetto è firmato da lui. Un ringraziamento sentito è per la famiglia Golzi, Miriam e Davide, moglie e figlio di Giancarlo che hanno vissuto questo percorso supportandoci, rinnovando la fiducia e onorando il desiderio di Giancarlo nel considerare Fabio Perversi l’erede naturale dei Matia Bazar».

