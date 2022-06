Luigi Strangis in vetta alla classifica iTunes con l'album "Strangis"

Il lametino Luigi Strangis, concorrente di «Amici di Maria De Filippi», con il suo primo album «Strangis» debutta in vetta alla classifica degli album più acquistati su iTunes. La ripresa dell’attività live permette a Vasco Rossi di tornare in seconda posizione. Il rocker di Zocca girerà l’Italia in undici date, tutte già andate sold out, per un totale di 660mila biglietti venduti. Gradino più basso del podio occupato dalla colonna sonora di «Top Gun: Maverick», che ha già lanciato il singolo «Hold My Hand» di Lady Gaga, ma che contiene brani di altri illustri artisti del calibro di OneRepublic, Lorne Balfe, Harold Faltermeyer & Hans Zimmer.

Quarta posizione dove troviamo «Twelve Carat Toothache», quarto album in studio del rapper Post Malone, all’interno featuring con Roddy Ricch, Doja Cat, Gunna, Fleet Foxes, Kid Laroi e The Weeknd. Quinto posto assegnato all’album «Via dei Matti n 0», firmato da Valentina Cenni e Stefano Bollani, un inno all’allegria in cui i due artisti si divertono a proporre le canzoni più belle fra quelle sentite nel corso dell’omonimo programma Tv.

La sesta posizione è occupata nuovamente da Vasco Rossi con «Vascononstop», antologia uscita del 2016 che contiene i maggiori successi (in ordine cronologico inverso) della carriera del cantautore, con l’aggiunta di quattro brani inediti; oltre al primo singolo estratto «Un mondo migliore», gli altri tre inediti contenuti nell’antologia sono «Come nelle favole», «L'amore ai tempi del cellulare» e «Più in alto che c'è». Un’altra colonna sonora al settimo posto, dal cinema alla tv con «Blocco 181», la serie che vede il rapper Salmo coinvolto come produttore creativo e attore. Ottavo posto per Jovanotti che propone il nuovo album «Mediterraneo» in attesa delle date della nuova edizione del Jova Beach Party.

Nona posizione dove troviamo «White Jesus, Black Problems», il quarto album di Xavier Amin Dphrepaulezz, meglio noto come Fantastic Negrito; il bluesman californiano ha annunciato un progetto molto particolare che consiste di un nuovo disco accompagnato da un vero e proprio film del quale è colonna sonora. Chiude la top ten «I Am The Moon» della Tedeschi Trucks Band, un vero e proprio evento rock 'n' roll di quattro album ispirato dalla letteratura classica e guidato dall’isolamento e dal lutto dell’era della pandemia, «I Am The Moon» presenta 24 brani originali e più di due ore di musica.

