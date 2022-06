Eros Ramazzotti: fuori il video di "Ama", protagoniste Michelle Hunziker e Aurora

Eros Ramazzotti, l'ex moglie Michelle Hunziker e la figlia Aurora "riuniti" per la produzione, diretta da Angelo Tacchi, dell'ultima videoclip "Ama" a poche settimane dall'uscita del prossimo album "Battito infinito".

Nel video il cantante romano è attorniato da donne, tra cui proprio la figlia e la showgirl svizzera, intente a ballare una coreografia basata sul ritmo della canzone.

"Ama come senti, in ogni forma libera perché anche tu lo sai, lo capirai che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia. Ama in ogni forma, che l'amore libera perché anche tu, così, rinascerai tutte lе volte che amerai di nuovo", un vero inno all'amore ed alla libertà commentato anche in alcune instagram stories dalla Hunziker "6 anni dopo. L'amore si espande, si evolve e può cambiare, ma è sempre amore".

Ramazzotti inizierà il suo tour il prossimo 30 ottobre dividendosi tra nord, centro e sud america per poi concludere in Europa con 10 date italiane organizzate per la primavera 2023

