"Toffee", la canzone di Vasco Rossi dedicata alla sua storica fan Daniela Volponi

"Toffee" è un brano di Vasco Rossi, contenuto nell'album "Cosa succede in città" del 1985. La canzone è dedicata a Daniela Volponi, conosciuta da tutti come «Toffee», amica e storica fan di Vasco Rossi.

Il testo di "Toffee"

Oh, toffee, toffee, toffee

Oh, toffee, toffee, toffee

Toffee

Come, sei già sveglia?

Da quanto tempo sei lì, così?

Hai già preparato il caffè?

Saresti proprio una brava moglie

Oh, toffee, toffee, toffee

Oh, toffee, toffee, toffee

Toffee

Passami l'asciugamano

Quello bianco lì, sul divano

Toffee

Dai che c'ho freddo, toffee

Oh, toffee, toffee, toffee

Oh, toffee, toffee, toffee

Oh, toffee, toffee, toffee

Oh, toffee, toffee, toffee, toffee, toffee

Toffee

Oh, toffee, toffee, toffee

Oh, toffee, toffee, toffee

Oh, toffee, toffee, toffee

Oh, toffee, toffee, toffee, toffee, toffee

Toffe, toffee, toffee

Toffe, toffee, toffee

Toffe, toffee, toffee

