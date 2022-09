Il nuovo album delle coreane BlackPink, 1mln di copie in un giorno. Spopola "Pink Venom" VIDEO

Il nuovo album del gruppo coreano delle Blackpink ha venduto più di un milione di copie in un solo giorno. «Born pink», è il titolo dell’album, ha venduto nel giorno della sua pubblicazione 1.011.266 copie. In occasione del precedente «The album», nel 2020, le vendite nel primo giorno erano state poco più della metà. I pre-ordini hanno già superato i due milioni di copie, mentre i video di uno dei due singoli già fatti circolare ha totalizzato oltre 300 milioni di visualizzazioni. A ottobre le Blackpink inizieranno un tour che partirà da Seul e porterà il gruppo in sei città americane (Dallas, Houston, Atlanta, Chicago, Newark, Los Angeles) e una canadese (Hamilton), prima di iniziare la tappa europea del tour, che oltre a Londra, Parigi, Amsterdam, Berlino, Copenaghen e Colonia, prevede un concerto il 5 dicembre al Palau Sant Jordi di Barcellona.

