Queen, pubblicato oggi un brano inedito con la voce di Freddie Mercury: "Emozionante". IL VIDEO

La voce inconfondibile è quella di Freddie Mercury e da oggi si può ascoltare per la prima volta dal 2014 in un brano inedito. Dopo aver creato grandissimo interesse durante l’estate, quando i membri della band Brian May e Roger Taylor hanno fatto trapelare per la prima volta la notizia di una canzone ritrovata dei Queen, il brano "ritrovato" Face it alone è stato pubblicato simultaneamente in tutto il mondo oggi. «Guarda il Nuovo Lyric video di Face It Alone, l’attesissimo brano 'perdutò e la prima canzone dei Queen dopo oltre 8 anni!», è il titolo del lancio del video sui profili social della band.

Il brano risale alle sessions dell’album «The Miracle», uscito nel 1989 due anni prima della morte di Mercury, ma faceva parte delle tracce scartate. Erano 30 i brani registrati e Face it alone, mai ascoltato prima, sarà pubblicato per la ristampa dell’album che uscirà il prossimo 18 novembre. L’esistenza del brano è stata rivelata per la prima volta da May e Taylor in un’intervista radiofonica alla BBC durante la loro apparizione al concerto del Royal Jubilee 2022. Roger Taylor lo ha descritto come «un piccolo gioiello di Freddie» e Brian May lo ha definito «bellissimo e commovente». The Miracle è il tredicesimo album della band, penultimo con Freddie Mercury. Queen The Miracle Collector's Edition è una edizione per collezionisti, stampata in Tiratura Limitata; il box contiene 5CD+DVD+Bluray+LP oltre ad un libro di 76 pagine con fotografie inedite e copertina rigida, le lettere originali del fan club scritte a mano dalla band, recensioni della stampa dell’epoca e ampie note di copertina. «Ci eravamo un pò dimenticati di questa traccia - ammette Roger Taylor - ma eccolo lì, questo piccolo gioiello. È meraviglioso, una vera scoperta. È un pezzo molto passionale».

Il singolo rappresenta la prima nuova canzone con Freddie Mercury pubblicata negli ultimi 8 anni. Nell’album Queen Forever del 2014 infatti la band aveva incluso tre brani inediti con Freddie: «Let Me in Your Heart Again», «Love Kills» e «There Must Be More to Life Than This». Parlando del brano ritrovato, Brian May dice: «Sono felice che il nostro team sia riuscito a scovare questo pezzo. Dopo tutti questi anni, è bello sentirci tutti e quattro... sì, c'è anche Deacy... lavorare in studio per una canzone stupenda che non era stata completata... fino ad ora!» In arrivo in Italia mercoledì 19 ottobre anche «Queen - As It Began. La biografia ufficiale» con la prefazione di Brian May, scritta a quattro mani da Jacky Smith e Jim Jenkins. L’edizione originale ha esplorato ogni aspetto della leggendaria carriera del gruppo dagli albori fino al 1992. Questo libro, recentemente rivisto e aggiornato in collaborazione e con il contributo di Brian May e Roger Taylor - e attingendo a interviste esclusive con i membri della band - completa la storia dell’era Mercury e degli anni immediatamente successivi alla sua morte, anche con numerose fotografie extra.

