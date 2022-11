Niko Pandetta artista più seguito su YouTube grazie a "Ricorso inammissibile"

L’uscita di «Ricorso inammissibile» fa impennare i click sui contenuti di Niko Pandetta, neomelodico convertito alla trap e ultimamente al centro di spiacevoli fatti di cronaca, all’interno della piattaforma YouTube in Italia nell’ultima settimana nella quale risulta essere l’artista più ascoltato. Si accomoda così in seconda posizione Sfera Ebbasta, trapper di Cinisello Balsamo tra i più seguiti della scena italiana. Sale sul gradino più basso del podio il rapper Rocco Hunt, ancora protagonista delle chart specializzate grazie al successo del tormentone estivo «Caramello», realizzato in collaborazione con Elettra Lamborghini (17esimo posto in classifica) e Lola Indigo (27esimo).

Rientra in chart direttamente dalla porta numero 4 il trapper Paky, che da poco ha allungato la narrazione di «Salvatore», suo fortunato debutto discografico, con tre inediti. Scende al quinto posto il producer thasup, che tre settimane fa è uscito con «c@ra++ere s?ec!@le», il suo secondo attesissimo album che conta collaborazioni eccellenti come Tiziano Ferro, Salmo, la sorella Mara Sattei e tanti altri protagonisti della scena urban e pop italiana. Grazie ad un’impennata negli ascolti che in percentuale sfiora l’80%, rientra in classifica (sesta posizione) anche il rapper napoletano Geolier, al momento fuori con «Chiagne», duetto con il collega Lazza.

Nuovo singolo ("Ti va di stare bene") ed incremento degli ascolti anche per Ultimo, che occupa il settimo posto. Scendono in ottava posizione i Pinguini Tattici Nucleari che hanno annunciato da poco un clamoroso sold out per il concerto/evento di San Siro del prossimo 11 luglio, arrivato in appena 12 ore; quello relativo alla data allo stadio Olimpico di Roma in 72 ore. Precipitano in nona posizione i Maneskin, usciti da tre settimane con «The Loneliest», una ballad che non tradisce l’intento rock della band romana che ha conquistato il mondo intero. Chiude la top ten l’ex «Amici di Maria De Filippi» Annalisa, al momento in alta rotazione con la sua «Bellissima».

