Ad "Amici 22" entra Angelina, la figlia di Mango. Ecco chi è la cantautrice lucana

Angelina Mango, classe 2001, figlia di Mango (il celebre cantautore scomparso nel 2014 a 60 anni) è la nuova allieva della scuola di "Amici 22". Nell'ultimo appuntamento pomeridiano del talent di Maria De Filippi, la giovane cantautrice lucana ha sconfitto Ascanio, cantante 18enne nella "scuderia" di Rudy Zerbi. Angelina ha convinto il giudice Carlo Di Francesco proponendo al piano "Something" dei Beatles e poi con il suo inedito "Voglia di vivere".

La madre di Angelina è Laura Valente, anche lei cantautrice ed ex voce dei Matia Bazar. Non è un caso, quindi, se Angelina, con al suo attivo un album, ha scoperto la sua vocazione canora fin da bambina, così come è accaduto al fratello più grande, anche lui musicista.

© Riproduzione riservata